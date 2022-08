Le Premier ministre japonais envoie une offrande au sanctuaire controversé de Yasukuni

Photo : YONHAP News

Si le 15 août est le jour de libération pour la Corée, la même date marque la reddition en 1945 pour le Japon. A cette occasion, le Premier ministre japonais a envoyé aujourd’hui une offrande au sanctuaire Yasukuni, où sont honorés parmi les morts de la Seconde guerre mondiale, 14 criminels de guerre de classe A. Selon l’agence de presse Kyodo News, Fumio Kishida a fait ce geste au nom du « président du Parti libéral-démocrate (PLD) » et à ses frais.Deux membres du cabinet, Sanae Takaichi, la ministre de la Sécurité économique, et Kenya Akiba, celui de la Reconstruction sont allés se recueillir sur ce lieu considéré comme un symbole du passé militariste de l'archipel. Il s'agit ainsi de la troisième année consécutive que des représentants du gouvernement japonais se rendent au sanctuaire controversé de Yasukuni le 15 août. Une telle initiative est interprétée comme un acte de défense de l’invasion nippone pendant la Seconde guerre mondiale.Par ailleurs, quelques anciens responsables de l'exécutif du Japon ont visité aussi ce lieu ce matin. C’est le cas de Koichi Hagiuda, l’ancien ministre de l’Economie et membre de la direction du PLD, et Shinjiro Koizumi, l'ex-ministre de l’Environnement.Deux jours plus tôt, Yasutoshi Nishimura, le ministre de l’Economie en exercice, s'y est également déplacé. C’était la première fois qu’un représentant du gouvernement nippon le visite depuis l’investiture de Kishida en octobre dernier.Le sanctuaire Yasukuni honore 2,46 millions de personnes mortes pendant les guerres déclenchées par le Japon. Ce lieu a intégré aussi environ 20 000 habitants de la péninsule coréenne. Les familles de ces victimes ont demandé à Tokyo d’annuler leur commémoration collective mais, le sanctuaire continue de refuser leur réclamation.