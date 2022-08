Le ministère de l'Environnement œuvre pour améliorer le système d’échange de quotas d'émission

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Environnement se penche pour améliorer le système d'échange de quotas d'émission. Il a annoncé qu'il tiendrait demain matin la première réunion du « Conseil pour l'avancement du système d'échange de quotas d'émission » avec des entreprises représentatives de chaque industrie soumises à cette initiative.Le groupe de travail prévoit d'abord d'entendre les opinions de ces dernières et de définir des devoirs tels que l'expansion des avantages pour leurs efforts de réduire les émanations de gaz à effet de serre et la revitalisation du marché des droits d'émission.Dans le même temps, l'organe consultatif discutera des moyens d'apporter des appuis aux entreprises à savoir diversifier les projets de soutien à l'introduction de nouvelles technologies et procédés pour limiter les rejets de CO2.L’exécutif sud-coréen a expliqué qu’il est nécessaire de modifier la méthode d'allocation afin de répondre de manière préventive aux barrières commerciales de la communauté internationale, telles que l'introduction du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).Le Conseil pour l'avancement du système d'échange de quotas d'émission sera rassemblé régulièrement jusqu’à la fin de l’année et leurs discussions seront reflétées dans le prochain plan de base émis à ce sujet.