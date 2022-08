Election du président du Minjoo : Lee Jae-myung toujours en tête des sondages

Photo : YONHAP News

Lors de la tournée, organisée hier dans le cadre de l’élection du président et des membres suprêmes du Minjoo, dans la province de Chungcheong et les villes de Sejong et Daejeon, le député Lee Jae-myung a récolté le plus de soutien. Il obtient, en moyenne, plus de 70 % de votes exprimés par les représentants de la première force de l’opposition.L’ancien rival malheureux du chef de l’Etat Yoon Suk-yeol lors de la dernière présidentielle a également figuré au sommet du classement du premier sondage mené par le parti de centre gauche avec 79,69 % d'avis favorables.Jusqu’à présent, les primaires ont été effectuées dans 12 provinces et villes principales, soit près de la moitié du pays. Lee a recueilli, jusqu’à présent, un total de 73,28 %, suivi par Park Yong-jin (19,90 %) et Kang Hoon-sik (6,83 %). Déjà largué dans les sondages, Kang a retiré ce matin sa candidature.Le nom du futur président du parti sera dévoilé lors de la convention du Minjoo, prévue le 28 août prochain.