Météo : une Journée nationale de la libération de Corée grisonnante et pluvieuse

Photo : YONHAP News

La semaine n’a pas démarré sous les meilleurs auspices. D’épais nuages gris et des averses se sont invités ce lundi 15 août, qui voit la Corée du Sud et sa voisine du Nord célébrer la Journée nationale de la libération de Corée.Les nuages de pluie, présents dans la matinée, ont finalement laissé échapper quelques précipitations. Ces dernières seront plus marquées dans la soirée, notamment les régions centrales où 150mm sont attendus. Elles se déplaceront pendant la nuit dans le sud. Sur la côte sud et l'île méridionale de Jeju, des cumulus ont été observés.Du coté des températures, le mercure a été élevé dès le lever du soleil avec une moyenne nationale de 27°C. Dans l’après-midi, il a continué à grimper s’établissant à 30°C à Séoul, 31°C à Daejeon et Jeju, 32°C à Busan, 33°C à Gangneung, ou encore 35°C à Daegu. De plus, le temps a été très lourd dû à la forte humidité.