« Ulchi Freedom Shield » : coup d’envoi aujourd’hui des exercices préparatoires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis lanceront le 22 août leurs exercices militaires conjoints baptisés « Ulchi Freedom Shield » pour une durée de dix jours.Avant cette manœuvre de grande envergure, qui se déroulera dans la péninsule, les deux pays entament aujourd’hui les exercices préparatoires dits de gestion de crise, qui se poursuivront jusqu’à ce vendredi. Il s’agit plus précisément de s’entraîner pour empêcher une situation d’urgence de dégénérer en une guerre. Cette situation, qui pourra avoir un grave impact sur la sécurité nationale, est simulée par l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) et le commandement des forces combinées des deux alliés.Sur ces opérations annuelles qui commenceront lundi prochain, le JCS insiste sur leur nature purement défensive. Et d’ajouter que ce sera aussi une occasion d’évaluer la capacité opérationnelle complète (FOC) du futur commandement sud-coréano-américain après le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre, dont la date n’est pas encore définitivement déterminée.La Corée du Nord voyait dans ces exercices la répétition de son invasion, la provocation à son encontre ou encore un défi militaire imprudent. En effet, lors d’un discours le 27 juillet, Kim Jong-un a assuré que si le Sud continuait à mener des actions susceptibles de menacer la sécurité nationale de son pays et d’exacerber les tensions militaires, sous-entendu les manœuvres sud-coréano-américaines, il le payerait cher.Certains observateurs évoquent alors la possibilité pour l’Etat communiste de reprendre ses essais de missiles sous prétexte de ces entraînements. Si tel est le cas, cela risque de jeter une douche froide au plan d’aides au Nord, proposé hier par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol.