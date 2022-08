Premier plan d’offre de logements du quinquennat de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol a dévoilé aujourd’hui la première feuille de route de son quinquennat pour la politique immobilière. Son enjeu principal est d’élargir l’offre de logements.Selon l’annonce faite au cours d’une conférence des ministres concernés par le dossier, un total de 2,7 millions d’habitations seront proposées à travers tout le pays sur les cinq prochaines années, dont 1,58 million dans la région de Séoul. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement allégera différentes réglementations jugées excessives.A ce propos, le vice-Premier ministre à l’économie a détaillé que l’exécutif reverrait entièrement la modalité d’offre des logements et transformerait aussi le paradigme de la politique concernée.Selon Choo Kyung-ho, de nouveaux quartiers d’aménagement seront désignés dans l’ensemble du pays. Un projet qui permettra de créer pas moins de 220 000 logements, dont 100 000 dans la capitale et 40 000 dans la province de Gyeonggi qui l’entoure et à Incheon.Au sujet des complexes de vieux appartements, les coûts que les propriétaires de ces derniers doivent assumer pour leur reconstruction seront réduits ou exonérés de façon raisonnable. Et un critère allégé sera appliqué au niveau de la dangerosité des immeubles, selon lequel leur reconstruction est déterminée. En résumé, il sera désormais plus facile de démolir les bâtiments d’appartements vétustes pour rebâtir sur ce terrain des complexes de logements neufs.S’agissant du réaménagement des villes nouvelles construites il y a environ 30 ans en banlieue de Séoul, l’une des promesses électorales de Yoon, Choo s’est contenté de dire qu’un plan concret en ce sens sera élaboré d’ici la fin 2024.De son côté, le ministère de l’Aménagement du territoire a annoncé son intention de mettre en place des mesures exceptionnelles visant à inciter les entreprises privées à mener des projets de construction dans les centres-villes, en particulier aux environs des gares ferroviaires ou des stations de métro.Il est à noter également qu’un plan d’offres de plus de 500 000 logements au prix de revient a été présenté aujourd’hui pour les foyers les plus défavorisés, les jeunes et les nouveaux mariés.