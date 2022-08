Keri : une croissance de moins de 2,5 % peut provoquer une stagflation en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud pourrait entrer dans un cycle de stagflation si la croissance du deuxième semestre de cette année ne dépasse pas environ 2,5 %. C'est ce qu'a fait savoir un rapport rendu public hier par l'Institut de recherches économiques de Corée (Keri), placé sous l'égide de la Fédération des industries coréennes (FKI).Lorsqu'une économie est en pleine stagflation, elle souffre simultanément d’une croissance économique faible et d'une forte inflation. Ce sont donc l’écart entre les produits intérieurs bruts (PIB) effectif et potentiel, et le taux d'inflation qui sont deux facteurs déclenchant ainsi la récession durant une violente période d’augmentation des prix.Selon l'institut, l'inflation du deuxième trimestre de cette année a atteint 5,4 %, un taux supérieur au seuil soutenable fixé à 3,59 %. Et il prévoit qu'au deuxième semestre, la situation sera identique, la hausse des prix de juillet étant déjà de 6,3 %.Mais, heureusement, la croissance économique a atteint 2,9 % au deuxième trimestre, supérieur au PIB potentiel estimé à environ 2,5 %. L'écart positif n'a donc pas déclenché la stagflation. Mais si la croissance n'atteint pas ce seuil lors de la dernière moitié de l'année avec une inflation soutenue, l'économie sud-coréenne pourrait entrer dans une période de stagflation.Le Keri a présenté comme mesures à mettre en œuvre le cas échéant, la réduction de la masse monétaire et la politique de l'offre, grâce auxquelles les Etats-Unis ont, selon lui, vaincu la stagflation des années 1980. La politique de l'offre est constitué de l'amélioration de la productivité pour limiter la hausse des coûts et de la réduction des dépenses publiques.Le rapport a surtout pris garde aux mesures telles que l'augmentation de la demande et des dépenses budgétaires, qu'il juge susceptibles d'aggraver la situation.