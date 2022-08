PPP : premier interrogatoire après le dépôt de l’injonction de Lee Jun-seok

Photo : YONHAP News

Une semaine après que Lee Jun-seok a déposé une injonction contre la décision de sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), de mettre en place un comité d’urgence, le premier interrogatoire sur les faits s’est tenu hier.Le désormais ex-patron du mouvement présidentiel a en personne comparu devant le tribunal.Sans surprise, au cours de cette audience qui a duré environ une heure, la partie plaignante et son adversaire se sont affrontées sur plusieurs points. La défense de Lee a épinglé en particulier le Conseil suprême et la Commission permanente nationale, tous deux importants organes de décision du PPP. Selon elle, le premier a décidé, sans respecter les procédures légales, de convoquer la Commission nationale, qui tranchera plus tard sur le lancement du comité en question. Il a été reproché à la seconde d’avoir porté un jugement peu pertinent sur la situation que le parti traversait.Celui-ci a rétorqué que cette situation avait bel et bien été urgente, au point de créer le comité d’urgence, Lee ayant été suspendu pour une durée de six mois jusqu’à janvier, et la popularité de la formation étant en chute libre.Quoi qu’il en soit, le comité a officiellement vu le jour mardi, par conséquent Lee a automatiquement été privé de ses fonctions. Le tribunal doit rendre son verdict dans les prochains jours. S’il accepte la requête de l’ex-numéro un du PPP, il est possible que celui-ci se retrouve à nouveau dans la tourmente. Dans le cas contraire, le jeune homme subira un coup dur politique.