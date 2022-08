Le Minjoo décide ne pas amender la clause controversée 80-1 de sa charte

Photo : KBS News

Après des débats intenses et houleux, le Minjoo a finalement décidé hier de ne pas réviser l’article 80-1 de sa charte.La clause précise qu’en cas de mise en examen de ceux qui occupent un poste de cette première force de l’opposition pour corruption, ils doivent être suspendus de leurs fonctions. Or, certains membres proches de Lee Jae-myung, pressenti pour être élu à la tête du parti lors de sa convention nationale le 28 août, avaient revendiqué son amendement en sa faveur. Ils avaient demandé de remplacer notamment les mots « en cas de mise en examen » par « lorsqu’ils sont condamnés à un emprisonnement ou à une peine plus lourde en premier ressort ».La faction adverse s’était indignée, dénonçant une initiative visant à protéger Lee, actuellement visé par plusieurs enquêtes judiciaires.Face à une telle situation, le comité d’urgence du Minjoo a donné gain de cause aux détracteurs. Il a cependant ouvert la possibilité à un organe décisionnel suprême du parti, et non plus son comité d’éthique, de trancher, s’il est considéré que ses responsables sont inculpés par le Parquet dans le cadre d’un règlement de compte politique. C’est donc un modus vivendi visant à satisfaire les deux factions.Cela dit, leurs réactions sont contrastées. Certains élus qui s’étaient prononcés pour l’amendement de l’article controversé ont fait part de leur mécontentement, et ceux qui y étaient opposés ont salué la décision finale.