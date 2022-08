Park Jin promet de coopérer avec les pays concernés pour le plan d’aides de Séoul à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a annoncé son intention de se concerter étroitement avec les pays concernés en vue de concrétiser le plan d’aides à la Corée du Nord, présenté lundi par son président Yoon Suk-yeol. Park Jin a fait cette annonce dans un document soumis à la commission permanente concernée du Parlement.L’initiative dite audacieuse comprend plus particulièrement le programme dit R-FEP, c’est-à-dire celui d’échange entre les aliments du Sud et les ressources du Nord, si bien sûr ce dernier s’engage avec sincérité dans les négociations nucléaires. Pour le mettre à exécution, il faut obtenir la dérogation autorisée par le comité onusien de suivi des sanctions contre le pays communiste. Ce dispositif est composé des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies.Selon le chef de la diplomatie, Séoul s’efforcera de créer une atmosphère favorable dans laquelle le régime de Kim Jong-un sera obligé d’entamer le processus de sa dénucléarisation. Mais en cas de ses nouvelles provocations, comme le septième essai atomique, l’administration Yoon cherchera à persuader le Conseil d’adopter une nouvelle mesure punitive à son encontre de concert avec notamment les Etats-Unis et le Japon, et à imposer à la fois ses propres sanctions.Park n’a pas pour autant oublié de souligner que le Sud, en coopération avec la communauté internationale, continuera à faire en sorte d’améliorer la situation humanitaire au nord de la péninsule.Le ministre sud-coréen est aussi revenu sur l’alliance Séoul-Washington, qui fêtera en 2023 son 70e anniversaire. D’après lui, le pays du Matin clair approfondira à cette occasion l’ampleur comme l’étendue de la coopération globale et stratégique entre les deux nations.Et s’agissant des liens avec Pékin, Park a plaidé pour leur développement mutuellement bénéfique. Sans oublier de promettre de renforcer une diplomatie en VRP vis-à-vis de huit pays, dont la Pologne, l’Arabie saoudite et la Norvège, pour exporter notamment des armements.