Météo : ciel nuageux au nord, soleil radieux au sud

Photo : YONHAP News

La journée a débuté par un voile nuageux gris sur le nord du territoire, légèrement plus clair dans la moitié sud, et avec du soleil dans le sud-ouest. Les nuages se sont ensuite grandement dissipés dans la moitié inférieure alors que dans l’autre, ils sont devenus moins menaçants.Cependant, dans les régions centrales, des cumulonimbus se sont formés et ont déversé par intermittence d’importantes quantités de pluie, de 5 à 40mm. Ce phénomène devrait se prolonger jusqu'à ce soir. De plus, des rafales de vent et des orages sont également à prévoir.Par ailleurs, le thermomètre est sensiblement identique à hier. Ce matin, la moyenne nationale était de 22°C. Dans l’après-midi, il a bien augmenté, affichant 29°C à Busan, 30°C à Séoul, à Gangneung et sur l’île méridionale de Jeju, 31°C à Daejeon ou encore 32°C à Daegu.Enfin, d’après Météo-Corée, les averses devraient s’étendre demain sur tout le territoire.