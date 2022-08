Les démissions de hauts responsables nommés sous Moon Jae-in se multiplient

Photo : YONHAP News

Les démissions se succèdent chez les personnes nommées à de hauts postes sous l’administration précédente, celle de Moon Jae-in, et ce sous la pression du gouvernement en exercice. Elles concernent cette fois Lee Seok-hyun et Kim Sa-yeol.Le premier est le vice-président du Conseil consultatif pour la réunification pacifique (PUAC). Ancien député du Minjoo, Lee occupe le fauteuil depuis septembre dernier et son mandat doit expirer dans plus d’un an. Mais il a annoncé hier son intention de l’abandonner. Il était pressé de le faire par le pouvoir actuel. Celui-ci pousse aussi Jeon Hyun-heui, qui dirige la Commission nationale de l'anti-corruption et des droits civiques (ACRC), à lui emboîter le pas. Mais elle continue à y résister.Le PUAC est un organe placé sous l’autorité directe du chef de l’Etat, qui en est d’ailleurs le numéro un. Il recommande à celui-ci les politiques nécessaires pour réunifier la péninsule de manière pacifique. Avant même que Lee n’annonce son départ, l’administration de Yoon Suk-yeol semble déjà avoir choisi son successeur. Il s’agirait de Kim Moo-sung, un ex-patron du Saenuri, rebaptisé en Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle.Quant au second, Kim Sa-yeol, à la tête de la commission présidentielle pour le développement équilibré du territoire, il envisage de quitter ses fonctions à la fin du mois.