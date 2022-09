Danuri : la première sonde lunaire sud-coréenne change de cap

Photo : YONHAP News

Une étape importante est prévue aujourd’hui pour la première sonde lunaire sud-coréenne KPLO, plus couramment appelée « Danuri », lancée le 5 août dernier.Selon l’Institut de recherche aérospatiale de Corée (Kari), Danuri effectuera sa deuxième manœuvre de correction de trajectoire (TCM) cet après-midi, vers 14h, heure locale à Séoul, afin de prendre la direction de la Lune alors que l’orbiteur se dirigeait d’abord vers le Soleil.Danuri a déjà accompli une première manœuvre de ce type le 7 août dernier pour corriger les erreurs survenues lors de la mise en orbite.La seconde opération aura lieu à proximité du point de Lagrange, à savoir une position d’équilibre où les champs de gravité entre la Terre et le Soleil se compensent. Elle a pour but d’ajuster la direction de navigation, la position de l’orbiteur et la vitesse de vol de Danuri.Il faudra attendre 48 heures pour savoir si la trajectoire est corrigée comme prévu.Si tout se passe bien, Danuri procédera à sa première insertion en orbite lunaire (LOI) le 17 décembre avec l’objectif de se maintenir à 10km au-dessus de la Lune le 1er janvier 2023.