La matinée a superbement débuté dans la moitié nord du pays qui voit le soleil briller de mille feux tout au long de la journée de vendredi. Parallèlement, dans les régions centrales, et au sud du territoire des cumulonimbus se forment et déversent par intermittence d’importantes quantités de pluie. Ce phénomène devrait se prolonger et atteindre l’ensemble de la péninsule durant le week-end dans le sillage du typhon Hinnamnor. De plus, des rafales de vent sont également à prévoir.Par ailleurs, le thermomètre s’est légèrement refroidi par rapport à hier. Dans l’après-midi, le mercure, affiche 28°C à Daejeon. 29°C à Séoul, 26°C à Gangneung, 25°C à Busan, et 27°C sur l’île méridionale de Jeju.