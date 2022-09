Météo : pluies diluviennes sur tout le pays à l’approche du typhon

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est en alerte rouge. Tout le territoire se prépare au violent typhon, nommé Hinnamnor, qui devrait atteindre ce soir à minuit l’île méridionale de Jeju. D’après les autorités compétentes, il arrivera sur le littoral sud demain matin très tôt.Aujourd’hui déjà, les averses n’ont pas cessé dans l’ensemble du pays. Des trombes d’eau se sont abattues dans plusieurs régions notamment celles centrales et à Jeju où respectivement 50 et 100 mm par heure sont tombés depuis ce matin. La partie nord n’est pas pour autant épargnée, Séoul observe depuis le début de la journée des précipitations de 20 mm par heure.Le vent est également un facteur important à prendre en compte. Il a soufflé fort aujourd’hui et devrait s’intensifier dans la soirée dans la province insulaire et sur le littoral sud. Des bourrasques de plus de 20 m/s sont redoutées.Du côté des températures, le mercure a été plus élevé au sud qu’au nord. Dans le détail, il a fait 23°C à Séoul, 25°C à Gangneung, 27°C à Daejeon, 28°C à Jeju ou encore 29°C à Daegu et à Busan.