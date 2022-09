Hinnamnor : le bilan provisoire fait état de 2 morts et 10 disparus

Photo : YONHAP News

Le redoutable typhon Hinnamnor semble en train de repartir de la péninsule, après avoir fait deux morts et dix disparus.Arrivé vers 5h du matin près de Geoje dans le sud-est du territoire, le cyclone a parcouru la région intérieure du sud-est du territoire pendant environ deux heures et 20 minutes. Il était alors accompagné de vents atteignant 40 mètres par seconde et a provoqué de fortes pluies dans plusieurs villes de la région : plus de 100 mm de précipitations à Pohang et sur l’île d’Ulleung.Une alerte aux inondations a également été émise à proximité de plusieurs rivières. Et des retenues d’eaux ont été menacées d’effondrement. Les habitants des villages proches ont été alors évacués.Les coupures d’électricité se sont aussi produites dans de nombreuses villes à travers le pays.Après le passage du typhon, les vols domestiques ont commencé à reprendre. A Gimpo, par exemple, à partir de 9h du matin, 181 vols ont été normalisés. Même chose pour le trafic ferroviaire partiellement suspendu. Cela dit, certains ferries sont toujours immobilisés dans les ports, par mesures de précaution.A noter aussi que sur tout le territoire, pas moins de 2 600 établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ont été fermés. Les élèves de plus de 7 300 autres ont suivi des cours à distance. Et elles sont quelque 1 300 écoles à avoir ajusté leurs heures de début et de fin des cours.