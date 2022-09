Hinnamnor : Pohang et Gyeongju déclarées comme « zones sinistrées spéciales »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré hier Pohang et Gyeongju comme « zones sinistrées spéciales ». Ces villes, toutes deux situées dans le sud-est du territoire, ont été durement touchées par le typhon Hinnamnor qui s’est abattu mardi sur la Corée du Sud. Yoon Suk-yeol a ordonné une telle mesure quelques heures après un déplacement sur place. Il a alors pu se rendre compte par lui-même de l’ampleur des dégâts causés par la catastrophe naturelle.Lors d’un échange avec les sinistrés, il leur a témoigné la solidarité de la nation et les a réconfortés. Sachez que sept personnes avaient péri dans le parking souterrain inondé d’un immeuble d’appartements à Pohang. Le chef de l’Etat est allé se recueillir en hommage aux victimes dans un lieu où leur chapelle ardente a été dressée.Certains habitants ont protesté contre la lenteur des opérations de rétablissement. Le dirigeant a alors promis un soutien rapide pour les aider à retrouver au plus vite leur quotidien et leur confort.Un peu plus tôt dans la journée, le président Yoon a tenu un conseil des ministres extraordinaire au cours duquel l’exécutif a fait le point sur la situation. Il a alors été décidé de débloquer un fonds de 50 milliards de wons, soit un peu plus de 36 millions d’euros.Le patron du Minjoo, la principale force de l’opposition, s’est lui aussi rendu hier à Pohang auprès des familles des victimes et des sinistrés. A cette occasion, Lee Jae-myung a proposé d’augmenter l’indemnisation. La veille, les dirigeants du Parti du pouvoir du peuple (PPP) avaient visité la ville. Les représentants de la formation présidentielle et du gouvernement doivent se réunir aujourd’hui pour se pencher sur les moyens d’accorder des aides financières.