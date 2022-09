Chuseok : début des embouteillages

Photo : YONHAP News

A la veille des congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, qui débutent vendredi et se termineront lundi, les embouteillages sur les routes ont déjà commencé.Selon l'Agence des autoroutes de Corée, il faut compter pour aujourd'hui, à partir de Séoul, cinq heures et demi pour arriver à Busan, quatre heures et demi à Daegu ou à Gwangju et un peu plus de deux heures à Gangneung. Cependant, la circulation s'intensifiera dès cet après-midi.Par ailleurs, le Premier ministre s'est dit navré lors de la réunion interministérielle tenue ce matin que la vie quotidienne de ses concitoyens, déjà fortement touchée par la hausse des prix, était bouleversée par le typhon Hinnamnor qui s’est abattu mardi sur le pays. Il a appelé ses ministres à surveiller de près le bon déroulement des mesures prises dans le but de réconforter la population durant ce week-end de quatre jours. Han Duck-soo a ainsi mis en avant des dispositifs tels que l'attribution de cadeaux ou de bons de réduction et l'exemption de tous les frais de péage autoroutier.De son côté, le président Yoon Suk-yeol a adressé des mots de consolation aux victimes et à leurs familles touchées par le typhon avant de leur promettre un soutien rapide. Le chef de l'Etat s'est ensuite engagé à ne laisser pour compte aucun membre de la société d'autant plus que les difficultés économiques frappent toujours davantage les plus vulnérables. Il en a également profité pour remercier les travailleurs essentiels dont les sapeurs-pompiers ou les infirmiers, pour leur dévouement sans répit même durant les vacances de Chuseok.Lee Jae-myung, le président du Minjoo, et la direction de cette principale formation de l'opposition se sont rassemblés à la gare de Yongsan pour rencontrer et saluer les citoyens qui prenaient la route pour leur terre natale.