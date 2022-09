Rencontre éclair entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s'est entretenu de manière très brève avec son homologue américain hier, heure locale, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu.Yoon Suk-yeol et Joe Biden ont échangé lors de la 7e Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, organisée par le dirigeant américain le même jour à New York.Le numéro un sud-coréen a été invité à ce rassemblement au dernier moment, même s'il ne figurait pas sur la liste des participants. Lors de la séance de photo tenue à la fin de l'événement, Yoon a discuté avec Biden. Le contenu de ce dialogue éclair de moins d'une minute n'est pas encore connu.Il est devenu d'autant plus difficile de s'attendre à un sommet Séoul-Washington d'une taille et d'une forme espérées car le numéro un américain a raccourci son séjour à New York en raison de son programme politique.A la réunion, où les pays partenaires font des promesses de dons pour le Fonds mondial, étaient présents le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, entre autres.