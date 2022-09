Les obsèques de Lee Dae-jun se tiennent aujourd’hui, 2 ans après son meurtre par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Il aura fallu attendre deux ans pour organiser les obsèques de Lee Dae-jun, du nom d’un fonctionnaire du ministère sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche, disparu le 21 septembre 2020 du navire à bord duquel il se trouvait.Cet homme, alors âgé de 47 ans, a été abattu et incinéré le lendemain par des soldats nord-coréens dans leurs eaux territoriales en mer Jaune. Le gouvernement d’alors, celui de Moon Jae-in, a jugé qu’il aurait tenté de faire défection vers le Nord. Un jugement farouchement contesté par la famille du défunt.Après l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol, son administration l’a renversé. La Police maritime a affirmé n’avoir pu trouver aucune intention de rejoindre le pays communiste.D’où la raison pour laquelle les funérailles ont eu lieu aujourd’hui à Mokpo, ville portuaire dans le sud-ouest de la Corée du Sud, où Lee habitait. La cérémonie a été organisée par son ministère en présence du patron de celui-ci, des membres de sa famille ou encore de ses anciens collègues.Le ministère de la Défense a lui aussi exprimé son émotion. Il a également dénoncé une barbarie inacceptable et contraire à l’enjeu de l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018.