Arrivée à Busan de l’USS Ronald Reagan

Comme prévu, l’USS Ronald Reagan et son groupe aéronaval doivent arriver aujourd’hui dans la matinée à la base d’opérations de Busan dans le sud-est de la Corée du Sud. C’est la première fois depuis octobre 2017 que le porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire y est déployé. Entretemps, ce navire de gros tonnage a participé à la revue internationale de la flotte de Jeju. C’était en octobre 2018.Peu après l’arrivée du mastodonte, le chef du groupe aéronaval va donner une conférence de presse et exhiber ensuite une partie du porte-avions, qui sera accompagné de bâtiments de guerre comme le croiseur Chancellorsville ou le destroyer Aegis Barry.Ces vaisseaux étaient attendus, à l’origine, hier au large des côtes de Busan, mais la date a été décalée pour cause du typon Nanmadol. Ils prendront part aux manœuvres conjointes que les Marines sud-coréenne et américaine lanceront bientôt dans la mer de l’Est.