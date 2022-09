Séoul et Ottawa signent quatre MOU sur les minerais-clés

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Canada se sont mis d’accord pour élargir leur coopération sur les minerais essentiels tels que le lithium. Cette entente bilatérale est intervenue dans le contexte où les Etats-Unis ont récemment commencé à appliquer la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) prévoyant les subventions à l’achat de véhicules électriques produits uniquement en Amérique du Nord.Les deux pays ont signé quatre mémorandums d’entente (MOU) qui vont dans ce sens, jeudi, heure locale, à Toronto.LG Energy Solution a conclu un MOU respectif avec trois fournisseurs de minerais canadiens, à savoir Electra, Avalon et Snowlake. Ainsi, la filiale du groupe LG pourra approvisionner stablement ses usines installées dans la région de ressources canadiennes telles que le lithium et le cobalt.Quant à KOMIR, l’entreprise publique chargée de la réhabilitation des mines et de la gestion des ressources minières, elle a signé un MOU avec le ministère canadien de l’Energie et des Ressources naturelles afin de promouvoir l’échange d’informations et la collaboration dans le développement technologique concernant les minerais essentiels.Avec ces MOU, la Corée du Sud espère mieux faire face à l’IRA. D’ailleurs, la coopération Séoul-Ottawa concernant les minerais essentiels devrait figurer au sommet entre le président sud-coréen et le Premier ministre canadien, prévu pour demain.Le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur a assisté à la cérémonie de signature de ces mémorandums. A cette occasion, Lee Chang-yang a souligné que les deux nations constituent les meilleurs partenaires qui disposent respectivement de technologies et de ressources nécessaires à la fabrication de batterie de voitures électriques. Et d’ajouter que le pays du Matin clair tâcherait de concrétiser la collaboration en la matière avec le Canada via leur nouveau canal de communication.