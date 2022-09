Park Jin s’entretient à New York avec ses homologues tchèque et polonais

Photo : YONHAP News

Intense ballet diplomatique du ministre sud-coréen des Affaires étrangères à New York. En marge de l’Assemblée générale des Nations unies, Park Jin a rencontré successivement ses homologues tchèque et polonais, lundi, heure locale. Au menu des discussions : la coopération en matière de centrale nucléaire et d’armement entre autres.Lors des l’entretien avec Jan Lipavsky, les deux hommes sont convenus de continuer à travailler main dans la main pour élargir la coopération entre Séoul et Prague dans les domaines des réacteurs nucléaires, de l’industrie de défense, des échanges commerciaux et des investissements.Le visage de la diplomatie sud-coréenne a alors sollicité son interlocuteur de porter un intérêt particulier pour la participation des entreprises du pays du Matin clair au projet de construction d'une nouvelle unité à la centrale nucléaire de Dukovany, pour lequel le gouvernement tchèque a lancé un appel d'offres en mars.Park l’a également exhorté à soutenir la candidature de Busan pour l’Exposition universelle de 2030, avant de lui présenter en détail le plan d’aides « audacieux » de Séoul à Pyongyang.La conversation avec Zbigniew Rau a elle aussi été consacrée à la collaboration entre Séoul et Varsovie en matière de centrales atomiques, d’infrastructures ou encore d’armement, le sujet déjà abordé entre les chefs de l’Etat des deux nations lors de leur échange téléphonique en août.Sachez que l'opérateur sud-coréen de centrales nucléaires KHNP a remis en avril son offre pour la construction de la première centrale atomique de Pologne, qui sera dotée de six réacteurs. Et l’exploitant de l’aéroport international d’Incheon donne des consultations au projet de construction d’un nouvel aérodrome dans le pays d’Europe centrale. Sans oublier un important contrat d’armement en vertu duquel les entreprises sud-coréennes livreront à Varsovie notamment des chars K2, des obusiers K9 et des avions FA-50.