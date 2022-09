Rodong Sinmun : le Parti des travailleurs priorise la sécurité alimentaire

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le Rodong Sinmun continue à faire état de la question alimentaire.Aujourd’hui, dans un article en première page, le journal officiel du Parti des travailleurs a rapporté que « la priorité des tâches de celui-ci est de résoudre les problèmes d’alimentation et de biens de consommation courante pour rendre stable et meilleur le quotidien du peuple ». Et d’ajouter que sa détermination à le faire durant la période du plan quinquennal de l’Etat reste ferme et inébranlable.L’organe de la formation au pouvoir a alors souligné l’importance d’accroître la production agricole et d’améliorer aussi le projet de fourniture des vivres.Quatre jours plus tôt, dans son éditorial, le média d’Etat a appelé les nord-Coréens à faire une « bonne récolte » d’automne. Et le lendemain, il a recommandé aux habitants de se servir des produits issus du décorticage du riz pour préparer leur sauce ou pâte.Tout cela laisse penser que cette année, la situation alimentaire s’est aggravée au nord de la péninsule en raison non seulement des sanctions internationales, mais aussi de l’épidémie de coronavirus et des catastrophes naturelles.Le département américain de l’Agriculture a récemment estimé à quelque 1,2 million de tonnes la pénurie alimentaire de cette année dans le pays communiste, contre 800 000 tonnes, la précédente moyenne annuelle.