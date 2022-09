Les Seoul International Drama Awards organisent leur cérémonie de remise de prix

Photo : YONHAP News

La cérémonie de remise de prix des 17e Seoul International Drama Awards (SDA) s’est tenue hier au KBS Hall, situé dans le quartier de Yeouido à Séoul. L’événement s’est déroulé en présence de nombreux réalisateurs, scénaristes et comédiens qui ont participé à la production de dramas de différents pays.Selon le comité du SDA 2022, c’est le feuilleton britannique « Help » qui en est le grand vainqueur avec trois récompenses. Il les a décrochées dans la section compétition internationale, à savoir le Grand prix, le prix de la meilleure actrice (Jodie Comer) et celui du meilleur acteur (Stephen Graham). « Help » raconte l’histoire d’un soignant et d’un patient dans un Ehpad qui luttent contre le COVID-19.Dans la catégorie des dramas en série, deux œuvres turques, ex aequo, ont remporté le prix de la meilleure création. Elles sont intitulées respectivement « Destan » et « Hidden Truth ».Dans la catégorie dite des « mini-séries », le feuilleton canadien « The Last Summers of the Raspberries » et celui hongkongais « Anne » ont été primés comme la meilleure œuvre. Parmi les court-métrages, celui allemand « Take Me Home » et celui français « Nobody's Child » ont été récompensés. A noter que le dernier cité, réalisé par le Français Akim Isker, a aussi remporté le prix de la meilleure mise en scène.Enfin, dans la catégorie de la hallyu, « The Red Sleeve » de MBC et « All of Us Are Dead » de Netflix se sont vu attribuer le prix de la meilleure œuvre.