Arrivée à Busan de l’USS Ronald Reagan avec à son bord 90 avions

Photo : YONHAP News

Sur fond de menace nucléaire de Pyongyang, l’USS Ronald Reagan et son groupe aéronaval (GAN) sont arrivés aujourd’hui à la base d’opérations de Busan dans le sud-est de la Corée du Sud.Ce serait une démonstration de force des Etats-Unis, qui ont promis de fournir à son allié sud-coréen une dissuasion élargie face à la menace nord-coréenne. Les deux pays veulent alors faire passer un message fort d’avertissement au régime de Kim Jong-un.Le porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire est accompagné du croiseur lance-missiles Chancellorsville (CG 62) et du destroyer Aegis Barry (DDG 52). Le mastodonte de plus de 100 000 tonnes à pleine charge est entré en service en 2003. Il peut transporter à son bord jusqu’à 90 aéronefs, dont le F/A-18 Super Hornet, et le nombre de ses effectifs marins et aériens est supérieur à 5 000. D’où son surnom « la base militaire flottante ».Le groupe aéronaval prendra part aux manœuvres conjointes que les Marines sud-coréenne et américaine lanceront fin septembre dans la mer de l’Est. Le sous-marin d'attaque USS Annapolis (SSN 760) le rejoindra alors.Une cérémonie officielle a été organisée à bord du Ronald Reagan pour souhaiter la bienvenue aux vaisseaux et leur équipage, en présence des officiers de grades élevés des Marines des deux alliés. Dans sa prise de parole, Michael Donnelly, qui commande les unités navales et aériennes du cinquième GAN, a affirmé que le déploiement du porte-avions témoignait de l’alliance solide des deux nations.