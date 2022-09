Pyongyang lance un missile balistique pour protester contre l'arrivée de l’USS Ronald Reagan

Photo : KBS News

La Corée du Nord a tiré, vers 6h53 du matin, depuis Taechon dans la province de Pyongan du Nord, un missile balistique à courte portée en direction de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce qu'a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Les autorités militaires ont aussitôt commencé à analyser la nature, la portée tout comme la distance parcourue de ce projectile et ce en collaboration avec les Etats-Unis.Le dernier lancement de missiles balistiques de Pyongyang, rappelons-le, remonte au 5 juin dernier. Au lendemain de la fin des exercices des Marines Corée-USA au large d’Okinawa où était mobilisé le porte-avions USS Ronald Reagan, le régime de Kim Jong-un avait tiré successivement huit missiles balistiques à courte portée depuis quatre sites différents. C’était la première fois qu’il en lançait autant en un seul jour. Chacun d’entre eux avait parcouru entre 110 et 670 km. Ce qui signifie que certains d’entre eux pourraient atteindre l’ensemble du territoire sud-coréen.Rien que cette année, le royaume ermite a déjà effectué des tirs de missiles balistiques à 17 reprises. Quant à ceux de missiles de croisière, deux.Cette nouvelle provocation du Nord invertient alors que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol vient de rentrer du Canada – la dernière destination de sa tournée à l’étranger qui l’a conduit d'abord au Royaume-Uni et à New York – et que l’USS Ronald Reagan et son groupe aéronaval (GAN) sont arrivés vendredi à la base d’opérations de Busan dans le sud-est de la péninsule.A travers cette démonstration de force, Séoul et Washington veulent faire passer un message d’avertissement à Pyongyang. En amont, ce dernier a d’abord tenté une provocation militaire dans l’objectif, sans doute, d’accuser les alliés de faire monter la tension autour de la péninsule coréenne et de renforcer son régime.Selon certains, il y a des chances que le projectile soit un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS), car des mouvements suspects avaient été dernièrement détectés à Sinpo, dans la province de Hamgyong du Nord. C’est ici que le 7 mai dernier un mini-MSBS s’était envolé vers l’Est. Sur le chemin du retour depuis Ottawa, le chef de l’Etat en avait été briefé. Pour d'autres, cela serait peu évident, puisqu'il a été tiré en région intérieure, et non depuis un littoral.