Yoon Suk-yeol : en cas de conflit militaire à Taïwan, le risque de provocation nord-coréenne augmente

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a affirmé que les yeux du monde entier étaient braqués sur les conflits en Ukraine et à Taïwan, mais que pour Séoul, le plus grand défi à relever est la menace nucléaire de Pyongyang. Yoon Suk-yeol a tenu ce propos dans une interview accordée à la chaîne américaine CNN. Réalisée le 21 septembre à New York en marge de la 77e Assemblée générale des Nations unies, elle a été diffusée hier.Sur la question de savoir si la Corée du Sud soutiendrait les Etats-Unis en cas d’affrontement militaire à Taïwan, le dirigeant sud-coréen a répondu que si la Chine envahit ce dernier, le risque de provocation du régime de Kim Jong-un grandirait. Il a ajouté que la priorité de son pays et de son allié américain est de répondre à ses menaces en formant une position de défense solide.Lorsque la chaîne de télévision d’information en continu a demandé si les USA devraient accorder plus d’attention sur la protection de la péninsule coréenne que sur le dossier taïwanais, Yoon a précisé que les deux régions étaient toutes aussi importantes pour Washington, et que le gouvernement sud-coréen avait une position ferme sur les tensions entre Pékin et Taipei.Enfin, le chef de l’Etat a souligné que l’alliance sud-coréano-américaine élargissait leur horizon dans les domaines de l’économie et de la technologie de pointe, et les deux pays coopéreraient pour assurer la paix et la stabilité du monde et défendre la liberté de tous les citoyens.