L’entraînement militaire maritime Corée-USA débute aujourd’hui

Séoul et Washington ont lancé ce matin leurs exercices maritimes conjoints qui se dérouleront pendant quatre jours dans la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est la première fois depuis novembre 2017 qu’un Carrier strike group (CSG), une formation opérationnelle de la Marine des USA, y participe.Objectif : arborer la volonté de l’alliance bilatérale pour répondre à la provocation nord-coréenne et d’améliorer les compétences des manœuvres communes.Les deux alliés mèneront divers entraînements liés aux luttes antisurface, anti-sous-marine et de défense aérienne. Pour cela, plus de 20 vaisseaux ont été mobilisés, notamment le destroyer Aegis de 7 600 tonnes Seoae Ryu Seong-ryong (DDG-993) et le destroyer de 4 400 tonnes Munmu le Grand (DDH-976) pour la Corée du Sud. Côté Etats-Unis, le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan (CVN-76) et le croiseur lance-missiles USS Chancellorsville (CG-62), arrivés vendredi dernier, ont été déployés.Notons que cet exercice démarre dans un contexte tendu. En effet, hier matin, la Corée du Nord a lancé un missile balistique à courte portée, près de trois mois après la dernière bravade. Un mouvement qui semble viser à protester contre cet entraînement.Les autorités militaires de Séoul et de Washington ont alors renforcé la position de surveillance afin de prévenir une éventuelle provocation supplémentaire de Pyongyang qui pourrait tirer un missile mer-sol balistique (MSBS).