Le transport ferroviaire de marchandises reprend entre la Corée du Nord et la Chine

Photo : YONHAP News

Le fret ferroviaire entre la Corée du Nord et la Chine a repris après 150 jours d'arrêt. Ce matin à 7h43, un train de marchandises, composé d’une dizaine de wagons chargés, a quitté la ville frontalière chinoise de Dandong pour se diriger vers Sinuiju, située à l’ouest du territoire nord-coréen.Une source d’information dans l’empire du Milieu a indiqué que la circulation des trains de fret avait été normalisée entre les deux alliés, profitant du recul de l’épidémie de COVID-19, et le train les relierait désormais une à deux fois par jour.Pour rappel, l’échange commercial entre les deux nations par voie terrestre a été suspendu en août 2020 à cause de la fermeture des frontières nord-coréennes sur fond de propagation du virus sur le continent chinois, avant d’être relancé le 16 janvier dernier. Cependant, il a de nouveau été mis à l’arrêt le 29 avril après que Dandong ait été verrouillée dans le cadre des mesures sanitaires strictes chinoises.Le royaume ermite qui devait alors miser seulement sur le commerce maritime souffrait de la pénurie de ressources. Après avoir déclaré la fin de la pandémie le 10 août dernier, il a demandé constamment à son voisin de rouvrir les voies ferrées.