Cho Tae-yong : Séoul et Washington confirment leur volonté de coopérer pour les voitures électriques

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis, Cho Tae-yong, a déclaré que Séoul et Washington ont confirmé leur volonté de coopérer au sujet de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), qui risque de pénaliser les véhicules électriques « made in Korea », en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. C’était hier lors d’un entretien avec les correspondants sud-coréens au Centre culturel coréen de Washington.Rappelons que le président Yoon Suk-yeol a sollicité la semaine dernière la collaboration des USA en faisant part des préoccupations des constructeurs automobiles sud-coréens concernant l’IRA, lors d’un dialogue tenu avec son homologue américain Joe Biden à New York.Selon Cho, le gouvernement concentre ses efforts sur les échanges avec le Congrès américain et l'administration Biden au sujet de cette législation américaine qui prévoit des subventions à l’achat de véhicules électriques produits uniquement en Amérique du Nord. Ainsi, il cherche à trouver des solutions qui tiennent compte des intérêts de l’industrie sud-coréenne.Même si la situation politique américaine n’y est pas favorable surtout à l'approche des élections de mi-mandat, Séoul déploie ainsi tous ses efforts afin d’identifier d’éventuelles alternatives pour s’en sortir.A propose de la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris prévue cette semaine en Corée du Sud, le haut diplomate sud-coréen a mis en avant la volonté des Etats-Unis de mettre l'accent sur l'alliance bilatérale dans un contexte où la situation dans la péninsule coréenne devient grave face aux récentes provocations de Pyongyang. Il s'agit du premier déplacement au pays du Matin clair depuis l'entrée en fonction de la vice-présidente et également une première en quatre ans et sept mois pour un numéro deux américain.Sachez que Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en adoptant la première déclaration conjointe lors de la réunion du Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG) qui s'est tenue le 16 septembre à Washington, pour la première fois depuis février 2018.