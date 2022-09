Le transport ferroviaire de marchandises se poursuit entre la Corée du Nord et la Chine

Photo : YONHAP News

Un train de marchandises reliant la ville frontalière nord-coréenne Sinuiju à la ville chinoise de Dandong dans la province du Liaoning a été en service durant deux jours. D’une longueur de 20 wagons, il a ainsi traversé le pont en acier de Yalu, reliant les deux pays, ce matin à 7h43. Un premier train avait déjà emprunté ce même passage à un horaire identique avec 12 wagons, lors de la reprise du service hier.Ce deuxième envoi de marchandises par train signifie d’après les observateurs, la normalisation du service ferroviaire entre la Corée du Nord et la Chine. Et selon un commerçant de Dandong, des médicaments et des produits de première nécessité tels que des produits chimiques, des aliments et des tissus d'habillement ont été expédiés.Le média étatique chinois Global Times a également relayé cette nouvelle, expliquant que le transport concernait prioritairement les articles les plus urgents, tels que des médicaments et autres produits quotidiens indispensables.Sachez que le transport de marchandises par train entre le Nord et l’empire du Milieu a cessé le 29 avril alors que l’épidémie de COVID-19 se propageait rapidement sur le territoire chinois avant d’être relancé, lundi, soit 150 jours plus tard.