Han Duck-soo à Tokyo pour les funérailles nationales de Shinzo Abe

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Han Duck-soo est arrivé aujourd’hui à Tokyo. Il conduit une délégation de son gouvernement pour les funérailles nationales de l’ancien dirigeant japonais Shinzo Abe, assassiné en juillet.En marge de ces obsèques qui se tiennent cet après-midi, le chef du gouvernement sud-coréen prévoit demain une entrevue avec Fumio Kishida, le successeur d’Abe. A ce propos, il avait déclaré vendredi dernier aux journalistes qu’il s’agirait juste de transmettre au Premier ministre nippon un message appelant à des relations orientées vers l’avenir entre les deux pays voisins, et non pas de discuter des dossiers importants.Han doit aussi rencontrer la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris, qui sera elle aussi présente aux funérailles. L’alliance Séoul-Washington et la question des désavantages que la récente loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) risque de faire subir aux entreprises sud-coréennes pourraient s’inviter dans leurs discussions.La numéro deux américaine est d’ailleurs attendue ce jeudi à Séoul et sera reçue par Yoon Suk-yeol.