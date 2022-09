Inflation attendue : la baisse se poursuit pour le 2e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

Le taux d’inflation attendue continue de reculer pour le deuxième mois de suite. Il est retombé à 4,2 % en septembre, 0,1 point de moins qu’en août, selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Cependant, le taux de la hausse des prix ressentie sur les 12 derniers mois reste toujours identique à celui du mois dernier, avec 5,1 %, le plus haut historique.Par ailleurs, l’indice du moral des consommateurs calculé par la banque centrale a repris 2,6 points pour s’élever à 91,4 points. Explications à cela : en dépit de l’incertitude sur la politique monétaire et l’activité économique des principaux pays, le marché de l’emploi et les services en présentiel restent relativement stables et le cours du baril à l’international baisse. Par conséquent, la flambée des prix ralentit légèrement.Pourtant, l’indice en question étant encore inférieur à la barre de 100, cela peut signifier que les consommateurs sont toujours enclins à penser que les tarifs vont augmenter dans les prochains mois.