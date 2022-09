NIS : la Corée du Nord pourrait mener son 7e essai nucléaire entre le 16 octobre et le 7 novembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s’apprête-t-elle à effectuer un nouvel essai nucléaire, le premier depuis près de cinq ans ? La date a été évoquée hier par les services secrets sud-coréens devant l’Assemblée nationale.D’après l’information relayée par des députés membres de la commission parlementaire qui contrôle les actions du Service national du renseignement (NIS), celui-ci estime que l’Etat communiste, s’il veut procéder à son septième test atomique, pourrait le faire entre le prochain congrès du Parti communiste chinois, le 16 octobre, et les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le 7 novembre.Selon le NIS, il a été vérifié que le Nord a achevé un troisième tunnel sur son site nucléaire de Punggye-ri, démantelé en 2018, dont les travaux de restauration ont été observés depuis le premier semestre de cette année. Ce qui permettrait de préparer rapidement une nouvelle expérience nucléaire souterraine.Toujours devant la commission parlementaire, les services secrets ont indiqué que Kim Jong-un et Xi Jinping avaient communiqué par voie d'échanges épistolaires. Le premier a écrit six fois au second et le président chinois a adressé une lettre à deux reprises au leader nord-coréen.Le NIS a également fait savoir qu’une vaccination massive contre le COVID-19 avait été menée dans les régions frontalières du royaume ermite. Autrement dit, il est difficile de croire à l’annonce de Pyongyang, qui avait proclamé en avoir fini avec l’épidémie.Et sur le poids de Kim III, le renseignement sud-coréen estime qu’il en a repris pour peser maintenant 130 à 140 kg, mais qu’il ne semble pas souffrir de problèmes de santé.