Propos polémiques de Yoon Suk-yeol : le débat se poursuit au sein de la classe politique

Photo : YONHAP News

Le débat se poursuit sur l’expression « vulgaire » que le président Yoon Suk-yeol aurait utilisée durant son voyage à New York la semaine dernière pour l’Assemblée générale des Nation unies. Et à l’Assemblée nationale, l’affrontement entre les deux partis rivaux s’intensifie autour de cette polémique.Hier, une dizaine de députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) se sont rendus au siège de MBC. Ils ont reproché à cette télévision nationale d’avoir diffusé, la première, les propos du chef de l’Etat, en les dénaturant et de manière assertive.L’un d’entre eux, Kweon Seong-dong, homme de confiance de Yoon, est allé jusqu’à parler de « la fabrication de faits visant à tromper le peuple » et à réclamer la privatisation de la chaîne publique. La formation présidentielle a par ailleurs décidé de déposer une plainte devant le Parquet contre quatre personnes, dont le patron de la télévision et des journalistes.Dans le camp d’en face, le Minjoo, lui, accuse le PPP de tenter de maquiller la vérité qu’est une catastrophe diplomatique et de rejeter la faute du pouvoir sur les médias.La première force de l’opposition redouble alors de détermination pour adopter aujourd’hui, même en l’absence des députés du PPP, la motion de censure contre le ministre des Affaires étrangères Park Jin. Le mouvement de centre-gauche l’a présentée mardi à l’Assemblée nationale en mettant en cause sa responsabilité dans ce tumulte.