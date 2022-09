COVID-19 : le bilan quotidien retombe à son plus bas depuis 12 semaines pour un jeudi

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 30 881 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été confirmés, soit quelque 5 200 infections de moins qu’hier et une baisse de près de 2 100 en une semaine. A noter aussi qu’il s’agit du plus bas niveau depuis 12 semaines pour un jeudi.Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a reculé de 12 sur une journée, à 363 individus. Le chiffre n’a jamais été aussi faible depuis 51 jours.Et 46 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 28 364 le total cumulé des victimes liées au coronavirus et à 0,11 % le taux de létalité. Sans surprise, parmi ces 46 morts, les plus de 80 ans sont les plus nombreux, avec 33.L’épidémie poursuivant sa décrue, le gouvernement entend diminuer progressivement plus de 1 470 lits réservés aux malades COVID d’ici le 7 octobre.