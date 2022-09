Lee Ju-ho, candidat au poste de ministre de l’Education

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a choisi aujourd’hui Lee Ju-ho et Kim Moon-soo respectivement à la tête du ministère de l’Education et du Conseil économique, social et du travail (ESLC), un organe de dialogue social placé sous l’autorité du président de la République.Cette annonce a été faite par le secrétaire général du chef de l’Etat. Selon Kim Dae-ki, le candidat au poste de ministre de l’Education est connu pour être un fin connaisseur du domaine. Il pourra donc diriger les réformes de l’éducation, prônées par l’administration de Yoon. Lee avait déjà occupé le même poste entre août 2010 à février 2013 sous Lee Myung-bak.Quant à Kim, il est lui aussi considéré comme l’homme de la situation capable de bien coordonner les concertations entre le gouvernement, le syndicat et le patronat.