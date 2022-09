La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles balistiques

Photo : KBS News

Décidément, la Corée du Nord continue de procéder à une série d'essais d'armement.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le pays communiste a lancé, hier soir, deux missiles balistiques de courte portée entre 20h48 et 20h57 depuis les environs de Sunchon, dans le centre-ouest de son territoire.Toujours selon le JCS, ces engins ont parcouru, en direction de la mer de l’Est, environ 350 kilomètres à une altitude de 50 km et à la vitesse de Mach 5. Et ils auraient eux aussi été tirés depuis un tracteur-érecteur-lanceur (TEL), avec pour cible une petite île inhabitée au large de la province du Hamgyong du Nord, dans le nord-est du pays.Il s’agit de la troisième démonstration de force en cinq jours. Le Nord a testé un missile balistique de courte portée dimanche, et deux autres mercredi. A noter aussi que c’est son 19e tir depuis le début de l’année et son septième après la prise de fonction du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, en mai.Cette série de lancements a eu lieu, alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont effectué, de lundi à jeudi, leurs premiers exercices navals combinés en cinq ans dans la mer de l’Est, et les deux alliés doivent y mener aujourd’hui des manœuvres anti-sous-marines avec le Japon.Les tirs d’hier seraient une réponse à la visite de la vice-présidente des Etats-Unis dans la DMZ. Hier, Kamala Harris a fait un déplacement éclair à Séoul et en a profité pour s’y rendre.Le chef du JCS Kim Seung-kyum et le commandant des forces américaines stationnées au sud du 38e parallèle (USFK) Paul LaCamera se sont aussitôt entretenus et ont partagé la situation. Et l’armée sud-coréenne redouble de vigilance et reste sur le qui-vive pour réagir à d’éventuelles provocations supplémentaires du Nord.