COVID-19 : l’obligation du test PCR à l’entrée en Corée du Sud levée

Photo : YONHAP News

A partir de demain, le 1er octobre, les arrivants depuis l’étranger en Corée du Sud n’auront plus l’obligation de se soumettre à un test PCR.Les autorités sanitaires ont annoncé, ce matin, la levée de ce dispositif. Elles ont justifié une telle initiative notamment par deux facteurs. D’une part, le taux de positivité est passé de 1,3 % en août à 0,9 % en septembre chez les arrivants depuis l’étranger. D’autre part, le sous-variant BA.5, actuellement dominant dans le pays, présente une faible létalité.Le gouvernement a précisé que les individus présentant des symptômes du COVID-19 dans les trois jours après leur arrivée pourraient bénéficier d’un test PCR gratuit dans un centre de santé publique. Toutefois, il s’est dit prêt à relancer le dépistage obligatoire en question à tout moment si le pays fait face à une nouvelle menace de recrudescence épidémique, ou par exemple l’apparition d’un nouveau variant plus mortel.Par ailleurs, les autorités ont autorisé les Ehpad à organiser des rencontres en chair et en os entre leurs résidents et les visiteurs qui présentent un autotest antigénique négatif, ce à partir du 4 octobre prochain.Côté bilan, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 28 497 individus supplémentaires infectés au coronavirus, dont 276 importés, soit une baisse d’environ 2 300 nouveaux cas en un jour et de quelques 600 en glissement hebdomadaire. Pour un vendredi, il s’agit du niveau le plus bas depuis 12 semaines.Le nombre cumulé de contaminés au pays du Matin clair s’élève désormais à plus de 24,7 millions depuis le début de la pandémie. Parmi les malades actuels, ils sont désormais 352 à être hospitalisés en soins intensifs. Et 42 décès additionnels sont également à déplorer. Le total de victimes du coronavirus s’élève à 28 406, maintenant le taux de létalité à 0,11 %.