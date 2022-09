La cote de popularité de Yoon Suk-yeol estimée à 24 %, son plus bas niveau

Photo : YONHAP News

Le président de la République voit sa cote de popularité dégringoler au niveau le plus bas depuis son investiture. C’est ce que montre l’enquête effectuée par Gallup Korea, du 27 au 29 septembre auprès de 1 000 hommes et femmes adultes dans tout le pays.Selon ce sondage, Yoon Suk-yeol récolte seulement 24 % d’opinions positives cette fois, soit une baisse de quatre points contre 28 % la semaine dernière. Et, il accuse 65 % de jugements négatifs, soit en hausse de quatre points contre 61 % il y a sept jours. C’est la deuxième fois que le chef de l’Etat voit sa cote de popularité tomber à 24 % dans les enquêtes réalisées par Gallup Korea. La précédente remonte à la première semaine du mois d’août, soit le pire score depuis son arrivée au pouvoir.D’après l'institut de sondage, le président Yoon doit son impopularité notamment à ses derniers couacs diplomatiques pendant sa tournée au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada, et en particulier à ses propos « vulgaires » qu’il semble avoir tenus à New York et qui ne cessent de faire les gros titres.Ainsi, le numéro un sud-coréen est critiqué dans ses activités pour plusieurs raisons. La plus souvent mentionnée est « la diplomatie » (17 %), suivie par « l’amateurisme, l’inexpérience et l’incompétence » (13 %) et « des paroles imprudentes » (8 %). Le fait que le président soit « peu intéressé à la vie quotidienne du peuple et aux soucis économiques » (7 %) figure également dans la liste des reproches, entre autres.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale conservatrice, a vu son soutien populaire perdre trois points en une semaine pour tomber à 31 %, tandis que le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, a gagné deux points pour atteindre 36 %. Pas moins de 27 % des sud-Coréens sondés ont répondu ne soutenir aucun parti politique. Quant au Parti de la justice, une petite formation progressiste, il a, de son côté, récolté 5 % d’appui des citoyens.Cette enquête a été menée par téléphone. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points. Le taux de réponse s’est établi à 11,2 %.