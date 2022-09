La Bourse de Séoul clôture septembre dans le rouge

Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul ne gardera pas un bon souvenir de ce mois de septembre. Ce vendredi, le Kospi et le Kosdaq ont connu une journée mouvementée et ont renouvelé, en début de séance, leur plus bas niveau atteint il y a deux jours. Le premier est tombé à 2 134,77 points avant de remonter à 2 155,49 points (-0,71 % par rapport à hier) à la fermeture des cours. Le second, quant à lui, a chuté au même moment à 661,65 points. Il s'est ensuite redressé et a clôturé à 672,65 points (-0,36 % par rapport à hier).Sur le marché des changes, le won sud-coréen ne cesse de s'affaiblir face à la monnaie européenne, mais se renforce encore face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 403,03 wons (+12,47 wons) et le dollar américain 1 430,20 wons (-9,30 wons).