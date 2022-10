4 354e Gaecheonjeol : Han Duck-soo souligne l’esprit de « Hongik Ingan » pour créer un nouvel avenir

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les Coréens célèbrent le 4 354e Gaecheonjeol, le jour de la fondation de leur nation par le mythique Dangun. A cette occasion, une cérémonie a été organisée en présence d’environ 150 personnes qui représentent chaque couche de la société.Le Premier ministre y a déclaré que le monde était confronté à une grande transformation, et que la Corée du Sud devait ouvrir une nouvelle ère avec l'esprit de « Hongik Ingan » ou d'humanitarisme, en remettant le monde sur le droit chemin. Avant d’ajouter qu’il est temps de faire preuve de la volonté inflexible du peuple coréen qui a permis au pays de relever de nombreux défis depuis la nuit des temps.Selon Han Duck-soo, pour surmonter les crises que le monde traverse actuellement, Séoul contribuera aux efforts de la communauté internationale afin de lutter contre la pandémie et la crise climatique, et élargira son aide publique au développement (APD) pour les nations émergentes. Il a ainsi précisé que le pays du Matin clair s’engagerait fermement à assurer la paix dans la péninsule coréenne voire dans le monde. Toujours d’après le chef du gouvernment, la Corée du Sud constitue la dixième économie mondiale et pour poursuivre cet élan, il faut désormais axer le système sur le dynamisme du secteur privé plutôt que de miser sur les stratégies du gouvernement.Enfin, Han a affirmé que l’exécutif mobiliserait ses moyens afin d’amortir les conséquences des flambées des prix sur les classes populaires, et écouterait davantage la voix de toutes les régions pour garantir une prospérité commune.