Le PPP et l’exécutif annoncent la réorganisation ministérielle

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, viennent d’officialiser la restructuration ministérielle. Son enjeu majeur est de fermer le ministère de l’Egalité des genres et de la Famille, comme s’y était engagé Yoon Suk-yeol pendant sa campagne présidentielle.La proposition évoque la possibilité de passer ses fonctions essentielles au ministère de la Santé et du Bien-être social et de créer à sa place une institution avec pour nom le Centre des politiques de population et de famille. Cette organisation pourrait être dirigée par une figure de rang de vice-ministre et serait à la manœuvre de toutes les mesures concernées.Il a alors été évoqué la possibilité que le ministère de la Santé, ainsi agrandi, soit divisé en deux. Mais aucune conclusion n’a été tirée des discussions.Le plan annoncé par le pouvoir prévoit aussi de relever le statut du ministère des Patriotes et des Anciens combattants et de mettre sur pied un Service des sud-Coréens de l’étranger.Le plan ne pourra être concrétisé qu’après avoir été approuvé par le Parlement. Or, le Minjoo dispose de la majorité de l’Hémicycle. Il n’est pas certain que la principale force de l’opposition y donne son accord, la tension étant toujours palpable entre les deux camps rivaux qui s’affrontent très vivement à propos de plusieurs dossiers.