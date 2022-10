La hausse des prix à la consommation au ralenti depuis deux mois

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la consommation du mois dernier a augmenté de 5,6 % en glissement annuel. Selon les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), il s’est élevé à 108,93 accusant un rythme d’accroissement au ralenti depuis deux mois. De son côté, l’inflation a grimpé depuis janvier dernier pour dépasser les 6 % en juin.La baisse des cours du baril a freiné la flambée des prix de l’essence et des produits agricoles, tandis que le secteur des services a connu une croissance importante. Plus précisément, les marchandises ont progressé de 7,2 % sur un an, dont les articles industriels de 6,7 %. Les aliments transformés ont quant à eux enregistré une hausse de 8,7 %. Les produits agricoles, halieutiques et d'élevage se sont accrus de 6,2 %, notamment le cours des légumes a bondi de 22,1 %.Quant aux factures d’électricité et de gaz, elles ont crû de 14,6 % à la suite de la revalorisation des tarifs. Les prix des services sont montés de 4,2 %. En particulier, les services personnels ont affiché l’augmentation la plus importante depuis avril 1998 avec 6,4 %. Les services de la restauration se sont élevés de 9 %.Enfin, l’indice des prix des articles de première nécessité a progressé de 6,5 %.