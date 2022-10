Biden et Kishida fustigent vivement le tir de missile nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le président américain et le Premier ministre japonais se sont entretenus par téléphone hier soir à 22h30. Au cours de leur discussion d’environ une demi-heure, Joe Biden et Fumio Kishida ont dénoncé le nouveau tir de missiles de Pyongyang avec la plus grande fermeté, en partageant l’idée que cet agissement menace la population nipponne et la stabilité de la région.Les deux dirigeants sont alors convenus de consacrer tous leurs efforts pour entraver la Corée du Nord de poursuivre son programme illégal d’armes de destruction massive.Dans ce contexte, la Maison blanche a déclaré s’engager à promouvoir sa coopération avec Séoul et ainsi que l’alliance trilatérale comprenant Tokyo afin d’y répondre de façon prompte et durable. Quant au département américain de la Défense, il a indiqué avoir mené un entraînement militaire conjoint avec l’armée de l’air sud-coréenne et la Force aérienne japonaise d'autodéfense dans la mer Jaune et la mer de l’Est. Selon lui, cette manœuvre a démontré les capacités dissuasives, les compétences des frappes et l’interopérabilité militaire des trois nations.Le département d'Etat a, quant à lui, condamné le 39e missile de l’année du royaume ermite, mais a tout de même souligné que les USA souhaitaient toujours une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et que la diplomatie et le dialogue étaient nécessaires pour y parvenir.Trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies -les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni - ont réclamé aujourd’hui de convoquer une réunion publique.