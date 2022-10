Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, l’automne a fait son nid. L’air froid venant du nord-ouest a impacté les températures qui continuent de baisser et tournent désormais autour de 20°C durant la journée.Aujourd’hui, le mercure a affiché 20 à 22°C pour une grande partie du territoire. Il a fait légèrement plus frais dans le nord-est avec 16 et 17°C, tandis que l’île méridionale de Jeju a joui de valeurs printanières avec 24°C.Le ciel était sans grande direction ce mercredi. Les nuages ont prédominé, laissant échapper quelques averses un peu partout. Cependant, dans le centre et le nord-est, les précipitations ont été plus importantes. La pluie devrait se répandre demain sur les trois quarts du pays.