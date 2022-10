Photo : YONHAP News

Les indices de la Bourse de Séoul ont passé un mercredi différent. Le Kospi, celui de référence, a flirté avec la ligne rouge tout le long de la séance, mais clôture dans le positif à 2 215,22 points (+0,26 %). En revanche, le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, n'a fait que s'enfoncer et termine à 685,34 points (-1,64 %).Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit très légèrement face à la monnaie européenne, mais continue de se renforcer face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 406,86 wons (+0,62 won) et le dollar américain 1 410,10 wons (-16,40 wons).