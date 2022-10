Le coût de construction d’un siège présidentiel à Sejong dans le viseur de l’opposition

Photo : YONHAP News

L’Agence nationale pour la construction de la cité administrative (NAACC) doit bâtir un deuxième siège de la présidence de la République dans la ville de Sejong, où sont installées actuellement la plupart des ministères et des agences gouvernementales. Un projet qui s’inscrit dans le cadre des engagements de Yoon Suk-yeol pendant sa campagne présidentielle. Un mois après l’investiture de celui-ci, donc en juin, le Parlement a voté un amendement en ce sens.Or, le coût estimé de l’opération semble mécontenter l’opposition. D’après un plan prévisionnel présenté à un député du Minjoo, sa première formation, la NAACC envisage de construire un nouveau palais présidentiel de même dimension que la Cheongwadae. Cet ancien siège de la présidence à Séoul occupe une superficie totale de plus de 76 000 mètres carrés. Elle compte lancer les travaux au deuxième semestre 2023 pour les achever en 2027.L’agence évalue alors la facture à quelque 460 milliards de wons, soit quasiment 330 millions d’euros, qui ne comprend pourtant pas les frais pour les installations devant être utilisées par le personnel de sécurité du chef de l’Etat.L’élu du Minjoo, Kim Doo-kwan, a reproché à l’administration Yoon d’avoir trop dépensé pour emménager à Yongsan tout en projetant de construire son second siège à Sejong. Du coup, il a annoncé son intention d’examiner à la loupe le budget demandé d’abord pour l’année prochaine.La NAACC a répliqué que les détails n’étaient pas encore déterminés et qu’il ne s’agissait donc pour l’heure que d’un montant à prendre en compte avant de fixer le budget de l’Etat 2023.