La mairie de Séoul s’organise pour prévenir les risques d’inondation

Photo : YONHAP News

Pour la première fois en dix ans, l’autorité municipale de Séoul a revu à la hausse son objectif du traitement des précipitations tombées, à 100 mm par heure, contre 95 mm actuellement. Un objectif qui sert de critères de conception de différentes installations visant à prévenir les risques de catastrophe, comme le système d’égouts. Le chiffre révisé s’élève jusqu’à 110 mm pour les environs de la station de métro de Gangnam, menacées par les crues récurrentes.L’enjeu consiste à protéger les citoyens contre les inondations comme celles survenues en août dernier.Au sujet du tunnel géant de stockage des eaux de pluie, la mairie a décidé d’en construire dans six zones de la capitale, souvent touchées par les déluges : trois d’ici 2027 et les trois autres à l’horizon 2032.Les tuyaux vétustes de 46 quartiers seront eux aussi rénovés avant 2032. Leur longueur est estimée à 598 km.Autre piste envisagée dans le même sens, il s’agit de désigner les fonctionnaires qui doivent prendre en charge individuellement les personnes en situation de handicap et les seniors qui vivent seuls dans un demi-sous-sol de logements, qui ont donc du mal à se mettre à l’abri. Elle pense aussi à installer gratuitement les barrages pouvant empêcher l’eau de pluie de se propager à l’intérieur de ces maisons, si celles-ci ou les petits bâtiments commerciaux le demandent.Et pas moins de 10 000 bouches d’égouts seront dotées d’équipements antichute d’ici la fin de l’année et le dispositif d’arrêt d’eau sera installé dans toutes les stations de métro de la capitale d’ici mai 2023. La mairie envisage également de mettre en place un système d'alerte précoce d'inondations utilisant les technologies de l’intelligence artificielle, et ce jusqu’à 2030.